شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليعمق الخام الأمريكي خسائره لليوم الثالث على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، ويواصل خام برنت خسائره لليوم الرابع على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط تجدد المخاوف حول الطلب العالمي على الوقود ، مع اتساع انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى الدول الأكثر استهلاكا للوقود فى العالم ، ويطغي ذلك على تأثير بيانات أولية أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.0% إلى مستوي 69.07$ الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 70.47$، و سجل أعلى مستوي عند 70.78$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 71.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.32$ ، وسجل أعلى مستوي عند 72.80$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل مستوي 71.08$ للبرميل الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي.

تجددت المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود مرة أخرى ، فى ظل تزايد انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى معظم البلدان الأكبر استهلاكا للنفط فى العالم.

تكافح الولايات المتحدة والصين ،أكبر دولتين مستهلكتين للنفط فى العالم ، مع انتشار سريع للسلالة دلتا شديدة العدوى ،والذي من المتوقع أن يحد من الطلب على الوقود فى حال توسيع قيود الإغلاق والعزل الصحي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.88 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 30 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،على أقل من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 440.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.2 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 200 ألف برميل،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.2 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي فى 25 حزيران/يونيو الماضي ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.