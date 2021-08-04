شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا في محافظة الخبر، تتضمن مطاعم ومقاهي وجلسات خارجية، وترفيه، وتجزئة، ودور سينما، ومناطق مفتوحة، ومعارض تجارية. وبيّنت الأمانة أن من أبرز هذه المشاريع، شرفات بارك بطريق الملك فيصل، والخبر بارك بشارع الأمير تركي، وساند بوكس بالكورنيش الشمالي، وبرج أجدان السكني، وسينما أجدان، ومجمع مطلّ بواجهة الخبر البحرية، والخبر سيتي ووك بطريق الأمير فيصل بن فهد، وصندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية. من جانب آخر، رصدت أمانة الشرقية خلال حملتها في شوارع محافظة رأس تنورة 300 سيارة تالفة ومهملة، وذلك ضمن جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع المناطق؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.