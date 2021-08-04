شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13152 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.