شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار قبل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن نطاق محدود من التعاملات، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة على مدار هذا الأسبوع عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة جديدة حول توقيت إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تشديد السياسة النقدية ،البداية اليوم مع صدور الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي خلال تموز/يوليو.

يتداول مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 92.05 نقطة من مستوى الافتتاح 92.03 نقطة،وسجل أعلى مستوي عند 92.19 نقطة،وأدنى مستوي عند 91.95 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهر عند 91.78 نقطة.

قالت عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي "ميشيل بومان" يوم الثلاثاء إن سوق العمل سيستغرق وقتا للتعافي من جائحة فيروس كورونا ،وهناك المزيد من الخطوات التي يتعين القيام بها حتى يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مساره الصحيح.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي فى سان فرانسيسكو "ماري دالي" إن المركزي الأمريكي ملتزم تماما بالسياسة النقدية حتى يتم القضاء على أوجه النقص فى سوق العمل وتحقيق مستهدفات التضخم.

قلصت تلك التصريحات من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ،والتي تعتبر خطوة أساسية قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين هذا الأسبوع ، عديد البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،البداية اليوم مع صدور عدد الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي خلال تموز/يوليو ، البيانات الضعيفة سوف تضغط بالسلب على أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 12:15 غرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 695 ألف وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 692 ألف وظيفة فى حزيران/يونيو.