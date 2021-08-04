شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بفضل توالي إفصاح كبرى البنوك والشركات عن نتائج أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 أكثر من 0.6% حتى الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 468.45 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع بفضل توقعات تحقيق أرباح أفضل من المنتظر خلال النصف الثاني من هذا العام.

تتوالي كبرى البنوك والشركات الأوروبية الإفصاح عن نتائج أرباح قوية تتجاوز تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو ما يعكس القدرة الكبيرة فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.5% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.5 %.