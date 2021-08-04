شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق أول مكسب فى 4 أيام والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع تماسك الأسعار فوق الحاجز النفسي عند 1,800$ ، وبعد تصريحات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.3% إلى 1,815.15$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,810.52$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,808.99$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

قالت عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي "ميشيل بومان" يوم الثلاثاء إن سوق العمل سيستغرق وقتا للتعافي من جائحة فيروس كورونا ،وهناك المزيد من الخطوات التي يتعين القيام بها حتى يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مساره الصحيح.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي فى سان فرانسيسكو "ماري دالي" إن المركزي الأمريكي ملتزم تماما بالسياسة النقدية حتى يتم القضاء على أوجه النقص فى سوق العمل وتحقيق مستهدفات التضخم.

قلصت تلك التصريحات من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات "المحفز للاقتصاد" فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين هذا الأسبوع ، عديد البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،البداية اليوم مع صدور عدد الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي خلال تموز/يوليو ، البيانات الضعيفة سوف تقلص تماما احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.74 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,027.97 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 تموز/يوليو الماضي.