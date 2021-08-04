شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم المهم 118.59، محاولاً البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وقد صاحب حركة السهم السلبية تلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 118.59، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 126.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه