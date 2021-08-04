شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا يرتفع على استحياء – تحليل – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم تسلا (TSLA) في آخر جلساته، وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.01% بما يعادل 0.07 نقطة ليستقر على سعر 709.74 دولار، ونعزي ضعف صعود السهم بسبب بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ويبدو أن السهم بحاجة لتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 635.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 762.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد