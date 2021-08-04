شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 37 سنت ليستقر السهم على سعر 47.74 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم تصحيحياً خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.88، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 44.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه