شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يرتفع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بنسبة بلغت 1.66% بما يعادل 3.75 نقطة ليستقر على سعر 229.09 دولار، وذلك وسط تداولات لاسهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 237.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 208.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه