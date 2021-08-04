شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 4-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 4-8-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.45 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.78 ريال سعودى مقابل سعره بالأمس كان بـ 2.77 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

اما عن أسعار العملات فى مصر فشهدت تباينا اليوم أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليواصل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.45 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.23 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.99 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.78 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.49 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.55 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 218.55 ريال بما يعادل 58.28$ سعر الذهب عيار 22بنحو 200.34 ريال بما يعادل 53.42$ سعر الذهب عيار 21بنحو 191.23 ريال بما يعادل 50.99$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.91 ريال بما يعادل 43.71$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.49 ريال بما يعادل 33.99$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.27 ريال بما يعادل 29.14$ سعر أوقية الذهببنحو 6,797 ريال بما يعادل 1,812$ سعر جنيه الذهببنحو 1,530 ريال بما يعادل 407.95$ سعر كيلو الذهببنحو 218,547 ريال بما يعادل 58,277$