شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 4-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 4-8-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، مسجلا تباينا في البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.40 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.05 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى لليوم الرابع على التوالى الموافق 4-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية خلال تعاملاتها الصباحية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.05 جنيه للشراء.

52.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.39 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.37 جنيه.

52.37 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.37 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.40 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.09 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.34 جنيه للشراء.

52.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.51 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.36 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.