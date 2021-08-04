شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتصدر قائمة الدول المصدرة لمصر فى إبريل بـ789 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر الصين قائمة الدول التي تستورد منها مصر خلال شهر ابريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو 789 مليون و883 ألف دولار، بينما كانت 843 مليون و251 ألف دولار في شهر ابريل عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 53 مليون و368 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من أكبر 5 دول بلغت 2 مليار و495 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 2 مليار و26 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 469 مليون و800 ألف دولار.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي قيمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، بنحو 870 مليون و678 ألف دولار في شهر إبريل الماضي، بينما كانت مليار و101 مليون و201 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 230 مليون و523 ألف دولار، ومن أهم تلك السلع الواردات المصرية من زيت النخيل وجزيئاته بقيمة 108 مليون و831 ألف دولار في إبريل الماضي، مقابل 71 مليون و192 ألف دولار في إبريل 2020، بزيادة بلغت قيمتها 37 مليون و639 ألف دولار، يليها واردات مصر من الألبان المركزة بقيمة 21 مليون و203 ألف دولار، مقابل 18 مليون و894 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و309 ألف دولار.