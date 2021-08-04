شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بترقية أعضاء بالتمثيل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً جمهورياً بترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين مستشار تجارى فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهى نها محمد كمال، وكذا تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة مستشار تجارى وهم:

تامر السيد محمد، حسام الدين هانى نجم، عمرو فاروق البكرى، ياسر حسن حجازى ،حسن ممدوح حريز، محمد محسن المغربى ،محمد حلمى نبوى، طارق عبد الحميد قشوع، إسلام أحمد أبو زيد، سيف الله يوسف خالد، محمد حسانين إسماعيل، حازم محمود غالب، عمرو عاشور الكيلانى، المعتز بالله على إسماعيل، شريف عبد الله عرفان، إيهاب محمد صلاح الدين، مطر حسين الموافى، هشام محمد رشاد .

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحورى لجهاز التمثيل التجارى المصرى بإعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الأساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمى والدولى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإستثمار فى السوق المصرى .