شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت ضغط تجدد المخاوف حول الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط تجدد المخاوف حول الطلب العالمي على الوقود ، مع اتساع انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى الدول الأكثر استهلاكا للوقود فى العالم ،ويكبح الخسائر انخفاض جديد لمخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى مستوي 70.09$ ، من مستوى الافتتاح عند 70.47$، و سجل أعلى مستوي عند 70.78$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.4 % إلى مستوي 72.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.32$ ، وسجل أعلى مستوي عند 72.80$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 69.22$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل مستوي 71.08$ للبرميل الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي.

تجددت المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود مرة أخرى ، فى ظل تزايد انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى معظم البلدان الأكبر استهلاكا للنفط فى العالم.

تكافح الولايات المتحدة والصين ،أكبر دولتين مستهلكتين للنفط فى العالم ، مع انتشار سريع للسلالة دلتا شديدة العدوى ،والذي من المتوقع أن يحد من الطلب على الوقود فى حال توسيع قيود الإغلاق والعزل الصحي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.88 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 30 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،على أقل من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 440.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 7 شباط/فبراير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.2 مليون برميل.