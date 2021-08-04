شكرا لقرائتكم خبر عن "نادك" تتحول للخسائر بالربع الثاني 2021 لانخفاض الإيرادات وخاصة بالقطاع الزراعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التحول خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 17.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 131.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 144.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 11.65% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وتراجعت مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 8.18%، وتراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 61.32%.

وتراجعت الإيرادات إلى 537.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 608.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 149.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 18.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الحالي بنسبة 4.06% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات قطاع الزراعة بنسبة 49.45٪ وانخفاض مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 1.11%.