شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت نجران" تتراجع 0.8% بالربع الثاني 2021 لزيادة تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال أسمنت نجران، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 32.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 35.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 40.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات للطن على الرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف التمويل.

وتراجعت الإيرادات إلى 131.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 93.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 73.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 60.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 مقابل أرباح بلغت 40.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض مصاريف التمويل.