شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مجموعة صافولا تتراجع 51% بالربع الثاني لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 51.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 200 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 409.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 414.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 584.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض إجمالي الربح والذي يعود بشكل رئيس إلى انخفاض المبيعات وهوامش الربح في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة، انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع صافي التكاليف التمويلية.

وتراجعت الإيرادات إلى 5.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 6 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 353.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 582.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 172.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.