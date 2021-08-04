شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم بين 14200- 14600 جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أسعار مواد البناء في السوق المحلى اليوم الأربعاء 4-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية، حيث استقر سعر طن الحديد ليتراوح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت فتراوحت بين 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها.