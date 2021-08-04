شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد اليوم أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-8-2021 في الأسواق المحلية وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

قال مصطفى الفيومي تاجر دواجن إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا خلال موسم عيد الأضحى ومع عودة العمل بصورة طبيعية سجلت الدواجن المزارع 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سعر المستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 30جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي إلى أن البيض يحافظ على استقراره حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.