شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 4-8-2021 انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.53جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.55جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع، أما فى بنك مصر بلغ 18.52جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.55جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم استقراره، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنكى "الاسكندرية ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.59 جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.59 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.53 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.55 جنيه.

18.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.69 جنيه.

18.68 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للشراء. 18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

18.70 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.56 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.