شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 4-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 4-8-2021 استقراره، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنكى "الاسكندرية ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، تباينا ملحوظا ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليواصل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.