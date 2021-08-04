شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل تزايد احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى المملكة المتحدة ، خاصة بعد نجاح الحكومة البريطانية فى احتواء عدوي فيروس كورونا بفضل حملات التطعيم الهائلة ،والإعلان عن تخفيف معظم القيود المرتبطة بالعزل الصحي والإغلاق ، الأمر الذي عزز توقعات تحقيق الاقتصاد البريطاني نموا واسعا خلال هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.3912$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3947 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3899$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، تحقق هذا الأداء بالرغم من هبوط معظم العملات الرئيسية مقابل العملة الأمريكية.

يجتمع غدا الخميس البنك المركزي البريطاني ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى المملكة المتحدة ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون أي تغيير ، مع الإعلان عن التوقعات الاقتصادية الجديدة.

وزادت مؤخرا احتمالات قرب قيام البنك بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ، فى ظل توقعات تحقيق الاقتصاد البريطاني نموا واسعا خلال هذا العام ، بفضل نجاح الحكومة البريطانية فى احتواء عدوي فيروس كورونا بفضل حملات التطعيم الهائلة ،والإعلان عن تخفيف معظم القيود المرتبطة بالعزل الصحي والإغلاق.

وبدأت الأسواق بالفعل فى زيادة تسعير رفع أسعار الفائدة البريطانية فى حزيران/يونيو 2022 ، وفى حالة إعلان المركزي البريطاني عن المزيد من التفاؤل ، سوف يرتفع هذا التسعير مرة أخرى ، وبالتالي تواصل العملة الملكية أداءها القوي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.