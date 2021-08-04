شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يتحول للربحية ويحقق أرباحا مليارية لانخفاض مخصص خسائر الائتمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال البنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 7.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.5 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 1.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.

وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 19%. ويعزى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المتعلقة بالموظفين.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 5.9 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 970 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل أرباح بلغت 971 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.