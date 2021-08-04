شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للصناعات المتطورة: طلب مساهمين لعقد جمعية عمومية أصبح غير مقبول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، عن آخر التطورات عن تلقّيها خطابا من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 5.06% من رأسمال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن الطلب قد انتفى شرط تحققه، وذلك لانخفاض نسبة ملكية طالبي الدعوة لعقد الجمعية لما هو أقل من 5% من رأسمال الشركة، وبيع أحد مقدمي الطلب لجميع أسهمه في الشركة، مما يجعل الطلب غير مقبول، بحسب المادة (90) من نظام الشركات.

وكان المساهمين يطالبون حل مجلس إدارة الشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وكان صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" قد تراجع بنسبة 8.7% في العام 2020، لتسجل نحو 26.07 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 28.55 مليون ريال في 2019.

وفي مارس 2021، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 12.5 مليون ريال، لعدد 50 مليون سهم.