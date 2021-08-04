شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الخبير للدخل المتنوع يوزع 8.5 مليون ريال على مالكي الوحدات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول عن الفترة من 21 فبراير 2021 إلى 30 يونيو 2021، بإجمالي نحو 8.51 مليون ريال لعدد وحدات مستحقة نحو 47.28 مليون وحدة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن حصة التوزيع تبلغ 0.18 ريال للوحدة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 1.8%.

وأشار إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 19 أغسطس 2021، نهاية تداول يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وتدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

يذكر أن الصندوق أدرج 19 يناير 2021، وتم استثمار متحصلات الاكتتاب في 21 فبراير 2021.

وكانت شركة الجزيرة كابيتال، بصفتها مدير الطرح الخاص بصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي، عن اكتمال عملية الاكتتاب في الصندوق بنجاح والمنتهية في 24 ديسمبر 2020.

واستقطب الصندوق، على مدى 15 يوم عمل، أكثر من 89 ألف مكتتب، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أنها بصفتها مديراً للطرح، ستقوم بالتنسيق مع مدير الصندوق لإنهاء عملية التخصيص، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه السابع من يناير 2021.