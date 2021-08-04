شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار الجريء في السعودية يقفز 65% خلال النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير الاستثمار الجريء بالسعودية أن النصف الأول من عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققا نموا بنسبة بلغت 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

وأكد تقرير صدر عن منصة ماجنت المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مؤخرا، أنه على الرغم من أن عام 2020 كان عاما إيجابيا للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبرـ بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقما قياسيا جديدا، بما يعادل 94 %من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.

وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14 %من إجمالي قيمة الاستثمار و21 %من عدد الصفقات في المنطقة.

وشهد النصف الأول من عام 2021، نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700 %مقارنة بالعام الماضي.

واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معا على 44 %من الاستثمارات، في حين كان نحو ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل المملكة.

يشار إلى أن هتان أحمد، رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"،صرح قائلا خلال الشهر الماضي، أنهم تمكنوا العام الماضي من مضاعفة إمكانية البرنامج في تعزيز الاستثمار عبر 60 شركة ناشئة إضافة إلى مضاعفة مبلغ التمويل من 75 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، والهدف من هذا التمويل هو استكشاف العميل مع بناء النماذج الأولية مع اختبار قابلية السوق، كما أننا أيضاً ضاعفنا الفرق المتحصلة على التمويل الإضافي من 7 فرق إلى 11 فريقا بحيث يحصل كل فريق على مبلغ قدره 375 ألف ريال.

يذكر أن "كاوست" تواصل دورها الرئيسي في تطوير النظام المتنامي لريادة الأعمال الناشئة في السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030 من خلال مبادرات ريادة الأعمال مثل: برنامج مسرّعة الأعمال الناشئة "تقدم" ، وتحدي الابتكار "ستيم"، ومبادرة "هاكثون جنكشن" بهدف تمكين رواد الأعمال من صقل أفكارهم ومنتجاتهم، وتحفيز عملية الابتكار وخلق فرص عمل.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.