شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 72.75 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 71.20 مجدداً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 69.65 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.70 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط