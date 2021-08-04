شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بمحاولاته الإيجابية، وطالما أن السعر فوق 1.3890، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد