شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق مستوى 1.1830 ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيسب مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1.1780 قبل أي محاولة إيجابية جديدة، بينما يحتاج السعر لاختراق 1.1888 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1820 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد