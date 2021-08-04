شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10716 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2320 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13159 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4171 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3699 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر بني سويف للأسمنت، أسمنت سيناء.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للمحابس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 2.1 مليون سهم، 152 ألف سهم، 57 ألف سهم، 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المهندس للتأمين، سبيد ميديكال، البدر للبلاستيك 5 آلاف سهم، 730 سهم، 9.13 مليون سهم، 24067 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 270 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية مليون سهم.

فيما أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم عزت أسامة عزت عبد الغني عدد 65 ألف سهم بسعر 11.6 جنيه بقيمة إجمالية 754 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.74% إلى 5.58%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، شراء المساهم رشدي تامر رشدي عدد 415 سهم بسعر 11.5 جنيه بقيمة إجمالية 690 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.71%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بريميير لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، تلقيها عرض استحواذ من السيد عتريس محمد لشراء كامل أسهم شركة إمبان للاستثمار السياحية-المملوكة بالكامل لرمكو- مقابل 350 مليون جنيه تقسم بين مبلغ 235 مليون جنيه تسدد لدائني شركة رمكو، ومبلغ 115 مليون جنيه يتم توريد خامات ومواد بناء استرايتيجة للمشروعات التي تملكها شركة رمكو على أن يتم التوريد بكامل القيمة حتى 31 ديسمبر عام 2022.

في سياق منفصل أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموافقة واعتماد مشروع المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في 30 يونيو عام 2021 بصافي ربح بعد الضرائب نحو 131.5 مليون جنيه مقابل ربح وقدره 170 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 61.29%، فيما ارتفعت الإيرادات وبلغت 1.1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9.5%.