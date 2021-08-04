شكرا لقرائتكم خبر عن دورات مجانية لتأهيل الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بالفيوم والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تستهدف تطوير الريف المصري تطويرا شاملا يتضمن تحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء مصر، فضلا عن تطوير وتنمية الموارد البشرية بالمحافظات الأكثر احتياجا، ينظم فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم دورة تدريبية جديدة لتنمية مهارات ريادة الأعمال بعنوان "إبدأ مشروعك " ، تبدأ يوم الأحد الموافق 8/8/ 2021 وتستمر لمدة 5 أيام، تعقد الدورة التدريبية بالتنسيق مع الجمعية المصرية للتنمية الشاملة وحزب مستقبل وطن وتقام بمقر الحزب بمركز يوسف الصديق.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بإتاحة فرص عمل لأبناء القرى المستهدفة من خلال إتاحة سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة التي تمكن أبناء الريف من إقامة المشروعات وإدارتها بكفاءة واحترافية.

وتتيح هذه الدورات للمتدربين أيضا فرصة التعرف على آليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وصرح أشرف درويش مدير فرع الجهاز بالفيوم أن مبادرة " حياة كريمة" تستهدف مركزى إطسا ويوسف الصديق، وأن الجهاز منذ بدء المبادرة وحتى الآن قام بعقد 7 دورات تدريبية بالمركزين المستهدفين ، استهدفت تلك الدورات ما يقرب من 150 متدرب. وأقام الفرع ما يزيد على 20 ندوة للترويج للخدمات التي يقدمها الجهاز وتعريف المواطنين بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد، وأضاف أنه فى مجال خدمات المعلومات ودراسات الجدوى واستصدار التراخيص ، فقد قام الفرع بإصدار 29 رخصة نهائية و 31 شهادة تصنيف للمشروعات وأيضا تقديم خدمة المعلومات ودراسات الجدوى لأكثر من 100 عميل.

ودعا مدير فرع الفيوم الشباب إلى التوجه لفرع الجهاز وعنوانه: 36 أ شارع جمال عبد الناصر – برج العدالة – طريق القاهرة الفيوم للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء المالية أو خدمات التسويق والدعم الفني .

ومن جهة أخرى انطلقت بمحافظة المنيا يوم الأحد 1 أغسطس فعاليات دورة تدريبية مجانية لتنمية مهارات ريادة الأعمال، نظمها فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا بالتنسيق مع جمعية تنمية الأسرة الريفية بالعدوة، تعقد الدورة بمقر الجمعية ويشارك بها عشرات من الشباب والفتيات من أبناء مركز العدوة، حيث يتعرف المشاركون بالدورة على طريقة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ووضع خطة المشروع وكذلك مبادئ المحاسبة المالية وحساب التكاليف والأرباح وتقدير حجم المبيعات وأيضا إعداد دراسات السوق.

وأوضح مروان محمد مروان مدير فرع المنيا أن مبادرة حياة كريمة تستهدف خمسة مراكز هي " العدوة ، مغاغة ، ديرمواس ، ملوى ، أبو قرقاص " ، وأنه من المقرر إقامة سلسلة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بمراكز ملوى ومغاغة وأبو قرقاص خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية مثل "جمعية النور الساطع ، وجمعية ترابط ".

ودعا مدير فرع الجهاز بالمنيا الشباب للتقدم لفرع الجهاز في 191 برج لؤلؤة النيل – كورنيش النيل – أمام نادى الشرطة للالتحاق بمثل هذه الدورات التي ينظمها الجهاز .

وصرح محمد سلطان مدير المنطقة الخامسة وتضم فروع "الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد " ان جهاز تنمية المشروعات، في إطار مبادرة "حياة كريمة " قد قام بضخ إجمالي تمويلات خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 30/ 6 /2021 بلغت حوالى 263 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت بدورها ما يقرب من 14 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات الخمسة.