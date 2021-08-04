شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 185 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجارى الانتهاء من 71 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الجهود التى بذلها قطاع البترول خلال الأشهر الماضية تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات انعكست ايجابا علي تحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة الي الف محطة علي مستوي الجمهورية مقارنة بنحو 208 محطة قبل انطلاق المبادرة ، مشيرة إلي دخول 185 محطة جديدة الي الخدمة خلال الشهور الماضية وجاري حاليا الانتهاء من تشغيل 71 محطة اخري تمهيدا لدخولها الخدمة تباعا .

ووجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق، وتابعت الوزارة خلال موقف استكمال البرنامج للوقوف علي تقدم الاعمال الإنشائية التي تجري في باقي المحطات .

كما وجهت الوزارة رؤساء الشركات المشاركة في تنفيذ الخطة بالاستمرار في تكثيف مجهوداتها للانتهاء من المحطات حيث تشهد الخطة منظومة عمل بترولية متكاملة بين عدد كبير من الشركات تشمل الشركات المشغلة للمحطات والتي تحمل علامتها التجارية مثل غازتك وكارجاس اضافة الى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا النشاط وشركات تسويق المنتجات البترولية التي تم التعاون معها لاضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعى الي محطاتها مثل مصر للبترول والتعاون والنيل ووطنية وشل اوت اضافة الى شركات قطاع البترول المسئولة عن الانشاءات و اقامة البنية الاساسية للمحطات والتي تضم عدد كبير من الشركات لسرعة الانجاز وتشمل غاز مصر وبتروجت وتاون جاس وصان مصر وبترومنت والحديثة للغاز.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر .