الاقتصاد

الذهب يرتفع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، بدعم من الدولار الضعيف لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1816 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 % إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1051.17

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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