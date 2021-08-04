شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، بدعم من الدولار الضعيف لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1816 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 % إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1051.17