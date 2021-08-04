شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات توصيل مليونية.. أهم عن المعلومات عن خطة توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل خدمة حضارية تحقق عوائد اقتصادية للمواطن والدولة ، منها تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة بتقليل استهلاك البوتاجاز ومن ثم تقليل استيراده فى ظل معدلات التوصيل المليونية غيرالمسبوقة التى يحققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفيما يلى أهم الأرقام لتلك المشروع والتى كانت كالتالى.. 1- تم تركيب 426 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن . 2- توصيل الغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة جارى حالياً فى 14 قرية. 3-هناك 245 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة جارى التحضير للبدء فيها فور انتهاء أعمال الصرف الصحى بها. 4-تستهدف خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى إضافة 2ر1مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعى