شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الهجوم الصاعد– تحليل- 4-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية جديدة نتيجة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 لنلاحظ تسلله بذلك دون الدعم الإضافي المستقر عند 4.4200.

بالرغم من تمركز سعر النحاس ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية, إلا أن استمرار تعرضه للضغوط السلبية يدعونا لترجيح المزيد من التذبذب السلبي لحين اختباره للدعم الرئيسي الممتد نحو 4.2000 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4500 و 4.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت