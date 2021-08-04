شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحقق أهداف جديدة-تحليل - 4-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الغاز مؤخرا على تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ ابتعاده حاليا عن الدعم الإضافي المستقر عند 3.588 محققا بذلك أول الأهداف الإيجابية الإضافية بوصوله نحو 4.150.

حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى 80, نتوقع تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لننتظر اختباره بذلك للمقاومة الرئيسية الممتدة نحو 4.345 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.890 و 4.345

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد