شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفر من هبوط اليورو مقابل الين-تحليل - 4-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس مستوى 129.16 معبرا بذلك عن استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, نشير إلى أهمية تخلص السعر من الدعم المستقر عند 128.80 ليفتح ذلك الباب امامه لاستهداف مستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 127.90 و126.65 على التوالي.

محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيمد السعر بعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من تحقيق الكسر المطلوب سابقا, كذلك صمود المتوسط المتحرك 55 قرب 130.40 يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لحين الوصول نحو الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.80 و 128.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط