شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستند فوق المتوسط المتحرك 55-تحليل - 4-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج تمركز المتوسط المتحرك 55 قرب الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 151.20 ليشكل ذلك حافز إضافي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز قرب 153.00 و 154.50 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم