شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الضغط على الدعم – تحليل - 4-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لضغط واضح على مستوى الدعم المستقر عند 1035.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الهابط والمتوقع سابقا, لذلك ننصح بانتظار تحقيقه لهذا الكسر ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو المحطات السلبية الرئيسية والتي تتمثل حاليا بمستوى 980.00 و 945.00 على التوالي.

اما فشل تحقيقه للكسر المطلوب, قد يجبره على تشكيل ارتداد إيجابي مؤقت لتمتد التداولات بذلك نحو 1105.00 والذي طالما شكّل عائق قوي أمام التداولات السلبية الأخيرة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1075.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الكسر