شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 26 من أيار/مايو أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.05 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.02، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.06، بينما حقق الأدنى له عند 108.92.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 695 ألف وظيفة مقابل 692 ألف وظيفة في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.6 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 60.5 مقابل 60.1 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا خطاب تحت عنوان "التوقعات والنتائج والآفاق للسياسة النقدية الأمريكية" في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك مع ترقب المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية للولايات المتحدة وإلى أي مدى سيحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية توسعية قبل أن يقدم على تشديدها.