شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأدنى لها في أربعة أشهر مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ مطلع نيسان/أبريل وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا وفي ظلال تسعير الأسواق لتفشي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.43% لتتداول عند 25.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.59$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.58$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.00 مقارنة بالافتتاحية عند 92.04.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 695 ألف وظيفة مقابل 692 ألف وظيفة في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.6 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 60.5 مقابل 60.1 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا خطاب تحت عنوان "التوقعات والنتائج والآفاق للسياسة النقدية الأمريكية" في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك مع ترقب المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية للولايات المتحدة وإلى أي مدى سيحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية توسعية قبل أن يقدم على تشديدها.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية آنذاك بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 198.78 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,235,559 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,886 مليون جرعة.