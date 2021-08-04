شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل للجلسة السادسة في أحدى عشرة جلسة أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1875 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1863، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1876، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1858.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني اقتصاديات منطقة اليورو عن قراءة الموازنة الحكومية لشهر حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس اتساعاً إلى 63.1 مقابل 62.5 في حزيران/يونيو الماضي، وقبل أظهر قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة اتساعاً إلى 58.8 مقابل 56.7.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على اتساع عند 57.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 57.8 في حزيران/يونيو، وقبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد أيضا على اتساع عند 62.2 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل 57.5 في حزيران/يونيو.

وصولاً للكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد هي الأخرى على اتساعاً عند 60.4 مقابل 58.3 في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لإيطاليا تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 0.2% في أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشر ذاته لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 4.6% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 695 ألف وظيفة مقابل 692 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، وذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.6 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 60.5 مقابل 60.1 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا خطاب تحت عنوان "التوقعات والنتائج والآفاق للسياسة النقدية الأمريكية" في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك مع ترقب المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية للولايات المتحدة وإلى أي مدى سيحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية توسعية قبل أن يقدم على تشديدها.