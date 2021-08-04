شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. الوظائف الأمريكية ترسم حركة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر سوق الذهب اليوم الأربعاء، مؤشرات اقتصادية هامة فى الاقتصاد الأمريكى، والتى تؤثر بصورة مباشرة على معنويات المتداولين فى البورصات، الأمر الذى يجعل الساعات القادمة فى سوق الذهب العالمى فى ترقب لبيانات التوظيف الأمريكية.

وننتظر اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 إعلان مبيعات التجزئة الاسترالية والتغير فى التوظيف بالقطاع غير الزراعى الخاص فى الولايات المتحدة ومؤشر مديرى المشتريات الخدمى الصادر من ISM فى الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكية.

السعر العالمى للذهب يتحرك فى قناة سعرية تتراوح بين 1805 دولار إلى 1815 دولار فى الساعات الـ 24 الماضية، وذلك فى ظل ترقب نتائج التوظيف الأمريكية والتى سترسم ملامح حركة السوق.

شهدت أسعار الذهب فى مصر خلال شهر يوليو 2021 ارتفاع بحوالى 18 جنيها للجرام من عيار 21، حيث بدأ الذهب تداولاته في يوليو عند 775 جنيها للجرام وأخذ يصحح مساره مرتفعاً إلى مستويات 793 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر، عيار 24 سجل 906.25 جنيه، عيار 21 سجل 793 جنيها، عيار 18 سجل 679.75 جنيه، أونصة الذهب 1810 دولارا، الجنيه الذهب 6344 جنيها.