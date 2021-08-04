شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع وشهر آب/أغسطس الجاري على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية والتي طغت بشكل أو بأخر على القلق من تفشي فيروس كورونا وبالأخص المتحور دلتا.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قمته 48.7 مقابل اتساع عند 55.5 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أكدت على تراجع 1.8% متوافقة مع التوقعات والقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو، ومقابل ارتفاع 0.4% في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدل البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.0% مقابل 4.6% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات عند 4.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% في الربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات عند 0.7%.

كما تابعنا أيضا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في الربع الأول، متفوقة هي الأخرى على التوقعات عند 0.7%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 54.9 مقابل 50.3 في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات عند 50.6.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية آنذاك بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 198.78 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,235,559 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,886 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.25% ليخسر 4.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,926.31، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.14% ليخسر هو الأخر 38.26 نقطة ويصل إلى المستوى 27,603.57.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54% ليربح 26.67 نقطة ويصل إلى المستوى 4,961.13، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.51% ليربح هو الأخر 17.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,465.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.52% ليربح 399.16 نقطة ويصل إلى المستوى 26,593.98، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 36.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,273.94.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.61% ليربح 77.37 نقطة ويصل إلى المستوى 12,777.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليربح هو الأخر 24.72 نقطة ويصل إلى المستوى 7,499.20.