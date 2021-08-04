شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملوحظة يوم أمس واقترب من حاجز 0.9000، ويتحرك ضمن قناة لحظية هابطة تدعم فرص مواصلة الانخفاض، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.8990، والذي يمثّل كسره مفتاح التوجه نحو 0.8930 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.9060.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8970 والمقاومة 0.9070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط