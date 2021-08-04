شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.7375 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع ومحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لاختبار مستوى 0.7500 كهدف إيجابي أول.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7000 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7370 والمقاومة 0.7480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد