شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الهدف – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بقوة يوم أمس ليلامس هدفنا المنتظر عند 71.20، ونلاحظ أن السعر ارتد نحو الأعلى بشكل سريع ليقترب من مستوى 72.75 الذي يتحوّل إلى مقاومة الآن بعد كسره مسبقاً، بانتظار استئناف المسار التصحيحي الهابط لتجاوز مستوى 71.20 والتوجه نحو 69.65 كهدف تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 72.75 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.70 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط