شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا السلبي المنتظر تماماً عند 69.25 وارتد صعوداً ليقترب من اختبار المقاومة المحورية التي تشكّلت عند 71.05، ونرجّح استمرار الضغط التصحيحي الهابط لكسر المستوى الأول وامتداد الموجة الهابطة نحو 67.45.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 71.05 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.60 والمقاومة 71.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط