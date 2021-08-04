شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختبار للمقاومة المحورية 25.65 ويستقر عندها، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 24.95 كمحطة أولى.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 25.65 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 25.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط