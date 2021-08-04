الاقتصاد

الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 04-08-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختبار للمقاومة المحورية 25.65 ويستقر عندها، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 24.95 كمحطة أولى.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 25.65 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 25.90

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا